Надаль вышел в четвертый круг US Open, Бублик вылетел

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг US Open. Вторая ракетка мира обыграл в трех сетах корейца Чон Хена.

В другой встрече Пабло Андухар взял верх над Александром Бубликом.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Чон Хен (Корея, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

Пабло Андухар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:3, 6:2