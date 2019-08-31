Надаль вышел в четвертый круг US Open, Бублик вылетел
23:27
Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг US Open. Вторая ракетка мира обыграл в трех сетах корейца Чон Хена.
В другой встрече Пабло Андухар взял верх над Александром Бубликом.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Чон Хен (Корея, Q) — 6:3, 6:4, 6:2
Пабло Андухар (Испания) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:3, 6:2