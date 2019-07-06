Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Уимблдона. В третьем раунде он обыграл француза Жо-Вилфрид Цонга – 6:2, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

В следующем круге он сыграет с победителем матча Жоау Соуза (Португалия) - Дэниэл Эванс (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 6:2, 6:3, 6:2