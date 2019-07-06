Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Уимблдона. В третьем раунде он обыграл француза Жо-Вилфрид Цонга – 6:2, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
В следующем круге он сыграет с победителем матча Жоау Соуза (Португалия) - Дэниэл Эванс (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 6:2, 6:3, 6:2
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