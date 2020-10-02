Надаль вышел на Roland Garros на 20-летнего Корду, который назвал в честь него кота

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Roland Garros. Вторая ракетка мира за 1 час 37 минут обыграл Стефано Травалью из Италии.

Соперником Надаля станет победитель квалификации Себастьян Корда. 20-летний американец в интервью рассказал, что назвал в честь Надаля своего кота.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефано Травалья (Италия) — 6:1, 6:4, 6:0

Юго Гастон (Франция, WC) — Стэн Вавринка (Швейцария, 16) — 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0

Лоренцо Сонего (Италия) — Тэйлор Фритц (США, 27) — 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (19:17)

Себастьян Корда (США, Q) — Педро Мартинес (Испания, Q) — 6:4, 6:3, 6:1