Надаль все еще не определился с участием в «Уимблдоне»
10:30
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что все еще не определился с участием в «Уимблдоне».
«Сейчас мне уже 35 лет, все уже не так, как в 25-27. Мне нужно посмотреть, как пойдет восстановление после Roland Garros, а потом уже принимать решение, играть ли на «Уимблдоне». Пока у меня нет ни физической, ни психологической уверенности в том, чтобы участвовать в турнире. Думаю, что смогу определиться где-то через 2 недели», — приводит AS слова Надаля.
В ночь с 11 на 12 июня Надаль проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Roland Garros.
Дополнительная информация:
https://as.com/tenis/2021/06/12/roland_garros/1623449252_864401.html
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