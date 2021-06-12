Надаль все еще не определился с участием в «Уимблдоне»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что все еще не определился с участием в «Уимблдоне».

«Сейчас мне уже 35 лет, все уже не так, как в 25-27. Мне нужно посмотреть, как пойдет восстановление после Roland Garros, а потом уже принимать решение, играть ли на «Уимблдоне». Пока у меня нет ни физической, ни психологической уверенности в том, чтобы участвовать в турнире. Думаю, что смогу определиться где-то через 2 недели», — приводит AS слова Надаля.

В ночь с 11 на 12 июня Надаль проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Roland Garros.