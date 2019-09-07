Надаль в финале US Open встретится с Медведевым

Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале US Open обыграл итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 39 минут.

В финале вторая ракетка турнира сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил болгарина Григора Димитрова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Маттео Берреттини (Италия, 24) — 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.