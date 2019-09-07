Надаль в финале US Open встретится с Медведевым
05:10
Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале US Open обыграл итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 39 минут.
В финале вторая ракетка турнира сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который победил болгарина Григора Димитрова.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Маттео Берреттини (Италия, 24) — 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.
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