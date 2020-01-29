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Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open

15:57
Доминик Тим. Фото AFP
Доминик Тим. Фото AFP
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Испанец Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open. Австриец победил в четырех сетах и впервые в карьере пробился в полуфинал турнира в Астралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Тим (Австрия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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