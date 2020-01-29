Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open. Австриец победил в четырех сетах и впервые в карьере пробился в полуфинал турнира в Астралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Тим (Австрия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6)