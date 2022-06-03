Надаль установил рекорд по количеству финалов «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции после отказа немца Александра Зверева от продолжения борьбы из-за травмы.

Надаль пробился в свой 14-й финал Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа. Это абсолютный рекорд в истории турнира.

Надаль — 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос», он выигрывал все финалы французского турнира Большого шлема, до которых добирался.

В финале «Ролан Гаррос» 36-летний испанец сыграет с норвежцем Каспером Руудом или хорватом Марином Чиличем.