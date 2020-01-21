Надаль стартовал на Australian Open c победы над Дельеном
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл боливийца Уго Дельена (6:2, 6:3, 6:0) в первом раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. Испанец посеян на турнире под первым номером.
Матч продолжался два часа и две минуты. В следующем раунде соперником Надаля станет победитель матча между аргентинцем Федерико Дельбонисом и португальцем Жоау Соузой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Уго Дельен (Боливия) — 6:2, 6:3, 6:0
Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония) — 6:4, 6:1, 6:2
Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:3, 6:2
Теннис Сандгрен (США) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 6:1, 6:4, 7:5
Марк Полманс (Австралия, WC) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:7(8:7), 6:4