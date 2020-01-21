Надаль стартовал на Australian Open c победы над Дельеном

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл боливийца Уго Дельена (6:2, 6:3, 6:0) в первом раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. Испанец посеян на турнире под первым номером.

Матч продолжался два часа и две минуты. В следующем раунде соперником Надаля станет победитель матча между аргентинцем Федерико Дельбонисом и португальцем Жоау Соузой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Уго Дельен (Боливия) — 6:2, 6:3, 6:0

Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония) — 6:4, 6:1, 6:2

Джордан Томпсон (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:3, 6:2

Теннис Сандгрен (США) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 6:1, 6:4, 7:5

Марк Полманс (Австралия, WC) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:7(8:7), 6:4