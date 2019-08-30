Надаль, Шаповалов и Монфис вышли в третий круг US Open
Канадец Денис Шаповалов переиграл швейцарца Анри Лааксонена во втором круге турнира US Open. В третий круг также вышли Рафаэль Надаль, Александр Бублик, Ник Кирьос, Гаэль Монфис и Паоло Лоренци.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Паоло Лоренци (Италия, LL) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (13:11), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6, 6:3
Александр Бублик (Казахстан) — Томас Фаббиано (Италия) — 6:7 (3:7), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3
Пабло Андухар (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:4, 6:2
Денис Шаповалов (Канада) — Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2
Диего Шварцман (Аргентина, 20) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 6:4, 6:2, 6:0
Ник Кирьос (Австралия, 28) — Антуан Оан (Франция, WC) — 6:4, 6:2, 6:4
Теннис Сандгрен (США) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:4
Гаэль Монфис (Франция, 13) — Мариуш Копил (Румыния) — 6:3, 6:2, 6:2
Чон Хен (Корея, Q) — Фернандо Вердаско (Испания, 32) — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — отказ 2-го игрока