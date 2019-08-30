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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Надаль, Шаповалов и Монфис вышли в третий круг US Open

06:09

Канадец Денис Шаповалов переиграл швейцарца Анри Лааксонена во втором круге турнира US Open. В третий круг также вышли Рафаэль Надаль, Александр Бублик, Ник Кирьос, Гаэль Монфис и Паоло Лоренци.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Паоло Лоренци (Италия, LL) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (13:11), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6, 6:3

Александр Бублик (Казахстан) — Томас Фаббиано (Италия) — 6:7 (3:7), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

Пабло Андухар (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:4, 6:2

Денис Шаповалов (Канада) — Анри Лааксонен (Швейцария) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2

Диего Шварцман (Аргентина, 20) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 6:4, 6:2, 6:0

Ник Кирьос (Австралия, 28) — Антуан Оан (Франция, WC) — 6:4, 6:2, 6:4

Теннис Сандгрен (США) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 13) — Мариуш Копил (Румыния) — 6:3, 6:2, 6:2

Чон Хен (Корея, Q) — Фернандо Вердаско (Испания, 32) — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — отказ 2-го игрока

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