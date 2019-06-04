Надаль считает матч против Федерера особым

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча на Roland Garros со швейцарцем Роджером Федерером.

– Это особый матч для обоих, – цитирует Надаля Sport.es. – В глубине души, это просто теннисная встреча, тот, кто играет лучше, будет иметь больше возможностей. В поединках лучших в мире у самого удачливого больше вариантов. Мне нужно быть очень сильно бить, чтобы не дать ему занять хорошие позиции, я должен привести его к трудным позициям.

Возвращение Федерера на грунт? Если он это сделал, то только потому, что чувствует себя готовым. Нет никаких причин оставлять часть сезона в стороне.