Надаль считает, что значит в современном теннисе больше, чем первая ракетка мира Барти

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пояснил, почему на центральном корте на Уимблдоне играла он, а не первая ракетка мира Эшли Барти. Он считает, что имеет большее значение для современного тенниса.

– Эшли Барти проиграла в трех сетах, но разве мы можем предсказать будущее? Она первая ракетка мира, я вторая, но у меня 18 побед на турнирах "Большого шлема", – приводит Metro слова Надаля. – Организаторам нужно было принять какое-то решение, они поступили так. Меня бы устроили оба варианта, но, на самом деле в мировом теннисе на данный момент я значу чуть больше, чем Барти. Она сейчас на вершине рейтинга, выиграла Ролан Гаррос, отлично играет – вопросов нет. Не стоит искать конфликт там, где его нет. Когда в один день играют все, кому-то придется играть в другом месте. Джокович сегодня тоже не вышел на центральный корт. Это нормальные вещи, тут не о чем рассуждать.