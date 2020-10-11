Надаль разгромил Джоковича и стал победителем Roland Garros в 13-й раз

Рафаэль Надаль в финале Roland Garros в трех сетах разгромил Новака Джоковича и стал 13-м кратным победителем Открытого чемпионата Франции — 6:0, 6:2, 7:5. Матч длился два часа и 43 минуты.

После этой победы у 34-летнего испанца 20 титулов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он догнал швейцарца Роджера Федерера, который являлся рекордсменом в мировом теннисе. У Джоковича — 17 «шлемов».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:0, 6:2, 7:5