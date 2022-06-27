Надаль рассказал о тренировке перед началом Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих соцсетях опубликовал новый пост перед стартом Уимблдона. Сегодня, 27 июня, начнется теннисный турнир 2022 года, в котором Надаль примет участие.

«Хорошо потренировался. С нетерпением ожидаю начала турнира», — написал испанец.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля. Ранее организаторы заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.