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Сегодня, 09:47

Надаль рассказал о тренировке перед началом Уимблдона

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих соцсетях опубликовал новый пост перед стартом Уимблдона. Сегодня, 27 июня, начнется теннисный турнир 2022 года, в котором Надаль примет участие.

«Хорошо потренировался. С нетерпением ожидаю начала турнира», — написал испанец.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля. Ранее организаторы заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.

Теннис
Рафаэль Надаль
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