Надаль рассказал о неидеальной подготовке к Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в матче 1-го круга Australian Open над сербом Ласло Джере (6:3, 6:4, 6:1) рассказал во время флеш-интервью о подготовке к турниру.

«Последние дни были очень тяжелыми, давала о себе знать травма спины. Сегодня я проводил первый матч в году, и важно было просто выжить. Сейчас я не могу загадывать слишком далеко, буду идти от матча к матчу. Подготовка была неидеальная, но я жив и готов выступать», — сказал Надаль.

Следующим соперником испанца будет победитель в паре Майк Ммо (США) — Виктор Троицки (Сербия).