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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Надаль раскритиковал Джоковича

14:12
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал список предложений, с которым серб Новак Джокович обратился к организаторам Australian Open.

«Кто-то должен публично сообщать обо всем, что они делают для помощи другим, пока остальные помогают, не афишируя этого. Некоторым из нас не требуется публичность» — сказал Надаль в разговоре с ESPN Argentina.

Ранее первый номер мирового рейтинга написал письмо директору турнира Крейгу Тили с просьбами сократить карантин, разрешить игрокам видеться с тренерами и отпустить как можно больше игроков в частные дома с теннисными кортами.

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