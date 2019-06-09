Надаль рад 12-й победе на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале турнира "Большого шлема" Roland Garros. Испанец выиграл 18-й "Большой шлем" и 12-й титул в Париже
– Спасибо, "Ролан Гаррос" за этот удивительный опыт. 12! Все еще не могу поверить, – написал Надаль в своем Твиттере.
Merci @rolandgarros for this amazing experience. 12!! Still can't believe it pic.twitter.com/iNj8Me4iRJ– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 9 июня 2019 г.
Надаль победил Тима и в 12-й раз в карьере выиграл Roland Garros
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