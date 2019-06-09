Надаль рад 12-й победе на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале турнира "Большого шлема" Roland Garros. Испанец выиграл 18-й "Большой шлем" и 12-й титул в Париже

– Спасибо, "Ролан Гаррос" за этот удивительный опыт. 12! Все еще не могу поверить, – написал Надаль в своем Твиттере.

Надаль победил Тима и в 12-й раз в карьере выиграл Roland Garros