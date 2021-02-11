Надаль прошел в третий круг Australian Open, Сафиуллин вылетел с турнира

Испанец Рафаэль Надаль победил американца Майкла Ммоха в матче второго круга Australian Open — 6:1, 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

В параллельной встрече россиянин Роман Сафиуллин проиграл британцу Кэмерону Норри, который встретится с Надалем в третьем круге Australian Open.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Майкл Ммох (США, Q) — 6:1, 6:4, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 3:6, 7:5, 6:3, 7:6