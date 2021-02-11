Надаль прошел в третий круг Australian Open, Сафиуллин вылетел с турнира
15:45
Испанец Рафаэль Надаль победил американца Майкла Ммоха в матче второго круга Australian Open — 6:1, 6:4, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.
В параллельной встрече россиянин Роман Сафиуллин проиграл британцу Кэмерону Норри, который встретится с Надалем в третьем круге Australian Open.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Майкл Ммох (США, Q) — 6:1, 6:4, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 3:6, 7:5, 6:3, 7:6
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