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Надаль о вылете из US Open: «Спасибо Нью-Йорку за все. Увидимся в следующем году»

Сергей Разин
корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения в четвертом круге US Open от американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:4, 4:6, 3:6) опубликовал пост в соцсетях.

«Всегда грустно покидать этот замечательный стадион. Но...Фрэнсис играл лучше. Поздравляю! Спасибо Нью-Йорку еще раз за все. Увидимся в следующем году!» — написал Надаль.

Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. На счету 36-летнего испанца 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 6. У 24-летнего американца 18 эйсов и 4 ошибок на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублевым.

US Open
Рафаэль Надаль
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