Надаль поздравил Алькараса: «Снова чемпион и первая ракетка»

Бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой в финале US Open над итальянцем Янником Синнером.

«Поздравляю, Карлос. Снова чемпион и первая ракетка. Поздравляю с проделанной работой в этом замечательном сезоне», — написал Надаль в соцсетях.

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.

Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере. Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США-2022 и по два раза становился чемпионом Уимблдона (2023 и 2024) и «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Всего на его счету теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде.