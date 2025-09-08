8 сентября 2025, 01:49

Надаль поздравил Алькараса: «Снова чемпион и первая ракетка»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой в финале US Open над итальянцем Янником Синнером.

«Поздравляю, Карлос. Снова чемпион и первая ракетка. Поздравляю с проделанной работой в этом замечательном сезоне», — написал Надаль в соцсетях.

Карлос Алькарас и&nbsp;Янник Синнер.Алькарас выдал лучший матч в карьере. У Синнера не было шансов

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Алькараса.

Для 22-летнего Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере. Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США-2022 и по два раза становился чемпионом Уимблдона (2023 и 2024) и «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Всего на его счету теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде.

Читайте также
Стало известно о направлении бомбардировщиков США в сторону Ближнего Востока
Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из Славянска
Семак жалуется на реализацию с 90-миллионным форвардом, а букмекеры совсем не верят в бело-голубых. Что ждать от матча «Динамо» - «Зенит» 
В МВД опровергли информацию о полном запрете Лерчек посещать медучреждения
Анвар Гатиятулин: «Женя Кузнецов — гений! Как Овечкин и Малкин»
Предложение на Дворцовой площади, свадьба в США, сюрприз с детьми: история любви Артемия Панарина и Алисы Знарок
«Спартак» выгнал словацкого легионера
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Итоги сезона «Лады». Перемены в «Шанхае»
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
Материалы сюжета: US Open 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Трамп в письме Лукашенко отметил победу Соболенко на US Open
Тони Надаль — о финале US Open: «Даже если бы Синнер показал свой максимум, сомневаюсь, что он бы смог соперничать с Алькарасом»
Соболенко отметила победу на US Open: облилась шампанским, сходила в клуб и перепутала Алькараса и Синнера на ток-шоу
Виландер — об Алькарасе: «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает»
Янчук считает, что сейчас российские теннисисты не готовы выигрывать турниры «Большого шлема»
Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон
Алькарас — Синнеру: «Я вижу тебя чаще, чем свою семью»

Синнер: «Горжусь собой, но Алькарас был сильнее»

