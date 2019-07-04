21:59 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль победил Кирьоса во втором круге Уимблдона

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:3, 3:6, 7:6(7:5), 7:6(7:3). Встреча продолжалась 3 часа 7 минут.

В следующем круге соперником Надаля станет француз Жо-Вилфрид Цонга

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Ник Кирьос (Австралия) - 6:3, 3:6, 7:6(7:5), 7:6(7:3)

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