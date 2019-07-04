Надаль победил Кирьоса во втором круге Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:3, 3:6, 7:6(7:5), 7:6(7:3). Встреча продолжалась 3 часа 7 минут.
В следующем круге соперником Надаля станет француз Жо-Вилфрид Цонга.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Ник Кирьос (Австралия) - 6:3, 3:6, 7:6(7:5), 7:6(7:3)
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