Надаль переиграл Дельбониса и пробился в третий раунд Australian Open

В матче второго раунда Australian Open испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (6:3, 7:6(7:4), 6:1).

Матч продолжался два часа и 30 минут. В следующем раунде соперником испанца станет его соотечественник Пабло Карреньо Буста.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 7:6(7:4), 6:1