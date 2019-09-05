Надаль отметил, что для него очень важно пробиться в полуфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль — о матче с аргентинцем Диего Шварцманом (6:4, 7:5, 6:2) в 1 финала US Open.

— Я очень доволен тем, как я принял эту ситуацию, — цитирует Надаля US Open. — Я принял вызов, и просто продолжал двигаться вперед, очко за очком. Теперь я в полуфинале, и это суперважно для меня. Для меня это значит все.

Следующим соперником испанца будет итальянец Маттео Берреттини.

— У него мощная подача, хороший форхенд, он хорошо двигается и очень уверен в себе, — охарактеризовал соперника Надаль. — Это игрок, который сделал большой шаг вперед, поэтому меня ждет еще одно серьезное испытание.