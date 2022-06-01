Надаль опубликовал пост после победы над Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» опубликовал пост в соцсетях.

«Всегда очень сложно играть с Новаком Джоковичем. Незабываемый вечер. Спасибо публике, всегда великолепной здесь, в Париже!» — написал Надаль.

В воскресенье Надаль в четвертом круге одержал победу в пятисетовой борьбе против Феликса Оже-Альяссима.