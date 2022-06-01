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Сегодня, 08:13

Надаль опубликовал пост после победы над Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» опубликовал пост в соцсетях.

«Всегда очень сложно играть с Новаком Джоковичем. Незабываемый вечер. Спасибо публике, всегда великолепной здесь, в Париже!» — написал Надаль.

В воскресенье Надаль в четвертом круге одержал победу в пятисетовой борьбе против Феликса Оже-Альяссима.

В полуфинале турнира теннисист сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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