Надаль обыграл Сугиту и пробился во второй раунд Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл японца Юити Сугиту (6:3, 6:1, 6:3) в первом раунде Уимблдона.

Матч продолжался два часа и четыре минуты. В следующем раунде Надаль сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Юити Сугита (Япония, Q) - 6:3, 6:1, 6:3

Джон Миллмэн (Австралия) - Уго Дельен (Боливия) - 6:2, 6:3, 6:4

Рикардас Беранкис (Литва) - Денис Шаповалов (Канада, 29) - 7:6(7:0), 6:4, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 24) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:4, 3:6, 6:3, 6:2