Надаль обыграл Соузу и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил португальца Жоау Соузу в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:2, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем пары Сэм Куэрри (США) - Теннис Сандгрен (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:2, 6:2, 6:2
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