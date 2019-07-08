17:02 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль обыграл Соузу и вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил португальца Жоау Соузу в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:2, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. 

В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем пары Сэм Куэрри (США) - Теннис Сандгрен (США). 

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:2, 6:2, 6:2

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