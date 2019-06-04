Надаль обыграл Нишикори и вышел в полуфинал Roland Garros

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал полуфиналистом Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах седьмого сеянного соревнований японца Кеи Нишикори – 6:1, 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
За выход в финал 33-летний Надаль поспорит с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария) – Роджер Федерер (Швейцария).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Кеи Нишикори (Япония, 7) – 6:1, 6:1, 6:3
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