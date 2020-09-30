Надаль обыграл Макдональда во втором раунде Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий раунд Roland Garros. Во втором раунде он обыграл американца Маккензи Макдональда (6:1, 6:0, 6:3).

Матч продолжался один час и 42 минуты. В следующем раунде Надаль сыграет с победителем пары Кеи Нишикори (Япония) — Стефано Травалья (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Маккензи Макдональд (США) — 6:1, 6:0, 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Лоренцо Джустино (Италия, Q) — 6:1, 7:5, 6:0

Юго Гастон (Франция, WC) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:4, 7:6 (7:4), 3:6, 6:2