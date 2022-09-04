Надаль обыграл Гаске, проиграв в первых двух сетах один гейм, и вышел в 1/8 финала US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в третьем круге US Open обыграл француза Ришара Гаске со счетом 6:0, 6:1, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету испанца 2 эйса, 8 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнта.
В 1/8 финала Надаль встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 6:0, 6:1, 7:5
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