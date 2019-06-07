Надаль обыграл Федерера и вышел в финал Rolland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира "Большого шлема" Rolland Garros. В полуфинале испанец обыграл швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
В финале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 6:3, 6:4, 6:2
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