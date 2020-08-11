Надаль назвал причину пропуска US Open

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, почему отказался защищать титул победителя US Open. 34-летний испанец четыре раза выигрывал Открытый чемпионат США.

«Здоровье — основной нюанс, повлиявший на мое решение. Похоже, ситуация с коронавирусом еще не полностью контролируется, поэтому мы с командой решили отказаться от участия в US Open», — цитирует Tennis365 Надаля.

«После многих месяцев без соревновательной нагрузки нам предложили сложный календарь. Переход с харда на грунт практически без какой-либо подготовки опасен для моего организма и будущего. Тогда это вопрос личного настроя. Ситуация такая, какая есть, и я не чувствовал в себе сил ехать в Нью-Йорк и бороться», — заявил испанец.

US Open-2020 также пропустят Роджер Федерер, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Ник Кирьос и Жо-Вилфред Тсонга. Турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября.