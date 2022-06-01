Надаль надеется, что больше не предстоит играть так поздно на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» признался, что этот вечер будет для него особенным. Также он добавил, что их игра состоялась достаточно поздно.

«В конце концов, это был очень эмоциональный вечер для меня. Но это всего лишь четвертьфинальный матч. Так что я ничего не выиграл пока. Просто дал себе шанс вернуться на корт через два дня. Сыграть еще один полуфинал на «Ролан Гаррос» — для меня очень много значит.

Без сомнения, уже слишком поздно. Я не могу жаловаться, потому что у нас сейчас два выходных, но если у вас есть только один выходной, как было у Зверева в Мадриде, когда ему нужно было играть финал на следующий день, то это большая проблема. Я понимаю другую часть бизнеса, без сомнения, что телевидение платит большие деньги. Нам нужно найти баланс", — цитирует France 24 Надаля.