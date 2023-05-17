Надаль может пропустить «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на «Ролан Гаррос» так как не успел восстановиться после травмы, сообщает Relevo.

36-летний теннисист был травмирован во время матча с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.

«Ролан Гаррос» пройдет с 28 мая по 11 июня. В прошлом году Надаль 14-й раз выиграл турнир.