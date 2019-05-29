Надаль и Циципас вышли в третий круг Roland Garros

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль разгромил немца Янника Мадена и вышел в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros – 6:1, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

В третьем круге 32-летний Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в трех сетах обыграл серба Миомира Кецмановича.

В другом матче дня шестой сеяный соревнований грек Стефанос Циципас в четырех сетах сломил сопротивление Уго Дельена из Боливии.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Маден (Германия, Q) – 6:1, 6:2, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 27) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 6:4, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Уго Дельен (Боливия) – 4:6, 6:0, 6:3, 7:5