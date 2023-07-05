Начало игрового дня на Уимблдоне отложено из-за дождя

Начало третьего игрового дня Уимблдона-2023 отложен из-за дождя.

Все матчи, кроме запланированных на Центральном корте и корте № 1, должны были начаться в 13.00 по московскому времени, но на данный момент перенесены на 14.30.

На двух главных кортах, где есть крыша, игры пройдут по расписанию. Россиянин Даниил Медведев и британец Артур Фери выйдут на Корт № 1 в 15.00, Дарья Касаткина и Джоди Беррейдж на Центральный в это же время.

Вчера из-за непогоды в Лондоне не завершилось 60 матчей. Все они запланированы на сегодня. Непогода мешает проведению турнира третий день подряд.