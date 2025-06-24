На Уимблдоне установят статую в честь Маррея

Руководство Уимблдона заявило о планах возвести статую в честь британского теннисиста Энди Маррея.

Монумент будет установлен на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Ожидается, что проект реализуют к 150-летию Уимблдона, которое будет отмечаться в 2027 году. Сам Маррей также примет участие в разработке скульптуры.

«Мы хотим установить здесь статую Энди Маррея, и мы тесно сотрудничаем с ним и его командой. Планируем открыть ее в 150-ю годовщину нашего первого чемпионата, который состоялся в 1877 году. Энди должен быть по праву очень вовлечен в это, и он и его команда будут», — заявила председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс в подкасте ainslie + ainslie Performance People.

Маррей дважды выигрывал Уимблдонский турнир: в 2013 и 2016 годах. Также он становился чемпионом US Open в 2012-м. Всего британец завоевал 46 титулов на уровне ATP в одиночном разряде. Он завершил карьеру в 2024 году после Олимпийских игр в Париже.