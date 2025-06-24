Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

24 июня, 14:05

На Уимблдоне установят статую в честь Маррея

Алина Савинова

Руководство Уимблдона заявило о планах возвести статую в честь британского теннисиста Энди Маррея.

Монумент будет установлен на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Ожидается, что проект реализуют к 150-летию Уимблдона, которое будет отмечаться в 2027 году. Сам Маррей также примет участие в разработке скульптуры.

«Мы хотим установить здесь статую Энди Маррея, и мы тесно сотрудничаем с ним и его командой. Планируем открыть ее в 150-ю годовщину нашего первого чемпионата, который состоялся в 1877 году. Энди должен быть по праву очень вовлечен в это, и он и его команда будут», — заявила председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебби Джеванс в подкасте ainslie + ainslie Performance People.

Маррей дважды выигрывал Уимблдонский турнир: в 2013 и 2016 годах. Также он становился чемпионом US Open в 2012-м. Всего британец завоевал 46 титулов на уровне ATP в одиночном разряде. Он завершил карьеру в 2024 году после Олимпийских игр в Париже.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Энди Маррей
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вондроушова — о Уимблдоне-2025: «Подойду к турниру как к любому другому»

Россиянка Корнеева проиграла в первом круге квалификации на Уимблдон

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости