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10 октября, 18:08

На Уимблдоне-2025 введут электронную систему определения аутов

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Организаторы Уимблдонского турнира приняли решение о введении с 2025 года электронной системы определения аутов, сообщает пресс-служба турнира.

«Решение о внедрении электронной системы было принято после длительных обсуждений и консультаций. Пришла пора сделать этот важный шаг на пути к достижению максимальной точности в судейской работе», — заявила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект полностью заменит линейных судей на Уимблдоне-2025. Автоматизированная система будет установлена на всех 18 игровых кортах.

Уимблдон
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