«На сколько лет меня бы дисквалифицировали в таком случае?» Кирьос отреагировал на инцидент с Джоковичем

Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что его бы наказали длительной дисквалификацией, если бы он оказался на месте Новака Джоковича. Вчера серб попал в голову мячом судье на линии и был остранен.

«Представьте меня на месте Джоковича. Если бы я случайно попал мячом в горло болбою. На сколько лет меня бы дисквалифицировали? 5, 10 или 20?» — написал Кирьос в Twitter и добавил к посту опрос.