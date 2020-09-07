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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

«На сколько лет меня бы дисквалифицировали в таком случае?» Кирьос отреагировал на инцидент с Джоковичем

05:43
Ник Кирьос. Фото nickkyrgios.org
Ник Кирьос. Фото nickkyrgios.org
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Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что его бы наказали длительной дисквалификацией, если бы он оказался на месте Новака Джоковича. Вчера серб попал в голову мячом судье на линии и был остранен.

«Представьте меня на месте Джоковича. Если бы я случайно попал мячом в горло болбою. На сколько лет меня бы дисквалифицировали? 5, 10 или 20?» — написал Кирьос в Twitter и добавил к посту опрос.

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