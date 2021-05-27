На Roland Garros открыли статую в честь Надаля

27 мая организаторы Roland Garros провели церемонию, на которой открыли статую в честь испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который также участвовал в торжестве.

«Момент, непохожий на любой другой для нашего величайшего чемпиона», - говорится в сообщении официального Twitter турнира.

34-летний Надаль - 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Ему принадлежит рекорд по победам на одном турнире Большого шлема.

В первом круге Roland Garros-2021 испанец сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.