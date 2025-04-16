На «Ролан Гаррос» сыграют 16 российских теннисистов и теннисисток

Объявлен список участников «Ролан Гаррос» 2025 года

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В заявочный лист турнира «Ролан Гаррос» включены 12 теннисисток из России. Матчи основной сетки турнира стартуют в Париже 25 мая.

На официальном сайте турнира «Большого шлема» заявлены россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Эрика Андреева.

В заявочном листе мужского одиночного разряда четыре россиянина: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Российские и белорусские теннисисты играют на «Ролан Гаррос» в нейтральном статусе.