На организаторов Australian Open собираются подать в суд из-за карантина для теннисистов

Владельцы апартаментов отеля Westin Melbourne готовятся подать в суд на организаторов Australian Open в связи с их решением поместить теннисистов в эту гостиницу на карантин, сообщает The Sydney Morning Herald.

Владельцы апартаментов опасаются за свое здоровье и отмечают, что не давали согласия на то, что с ними будут проживать иностранные игроки.

«Нас словно бросают и не замечают, как будто так и нужно. Эта ситуация поднимает вопросы здравоохранения и человеческих прав, которые не были изучены», приводит The Sydney Morning Herald слова одного из жителей отеля, который проживает там на протяжении 15 лет.

Australian Open должен пройти с 8 по 21 февраля. Теннисисты приедут в Мельбурн в середине января, чтобы отправиться на обязательный 14-дневный карантин перед началом соревнований.