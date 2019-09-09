Победитель финала US Open-2019 испанец Рафаэль Надаль после завоевания 19-го титула «Большого шлема» рассказал, как ему пришлось изменить игру с возрастом.

— Мы стареем, — цитирует официальный сайт US Open Надаля, смотревшего видео со своими победами на турнирах «Большого шлема». — В чем-то это даже хорошо. Посмотреть на все, через что я прошел, будучи способным все еще быть здесь, вызывает особенные чувства. Я прошел через трудные моменты, особенно физически. А когда у тебя физические проблемы, психологически тоже становится труднее. Эмоции захлестывали меня, я старался их сдерживать, но временами это было невозможно.

Сегодня — день, для того чтобы насладиться моментом. Я поступал так всю свою карьеру. Если бы я думал иначе, то не был бы там, где сейчас, со всеми травмами, которые у меня были. Мне нужно адаптировать игру к моим проблемам и целям.