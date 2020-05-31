Мужской US Open могут провести в формате трех сетов по запросу игроков

рассматривает сценарии проведения турнира 2020 в условиях пандемии коронавируса, информирует AP. Предлагаются такие меры, как проведение соревнований без зрителей и возможность изменения формата матчей. К примеру, проведение мужского турнира в трехсетовом могут ввести по просьбе игроков.

Решение о проведении турнира ожидается в июне. Матчи основных сетов должны начаться 31 августа