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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Мужской US Open могут провести в формате трех сетов по запросу игроков

10:48

US Open рассматривает сценарии проведения турнира 2020 в условиях пандемии коронавируса, информирует AP. Предлагаются такие меры, как проведение соревнований без зрителей и возможность изменения формата матчей. К примеру, проведение мужского турнира в трехсетовом могут ввести по просьбе игроков.

Решение о проведении турнира ожидается в июне. Матчи основных сетов должны начаться 31 августа

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