Мужской финал US Open перенесли на полчаса из-за визита Трампа

Финальный матч US Open между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом отложен на полчаса, сообщает пресс-служба турнира.

Причиной переноса стали усиленные меры безопасности в связи с приездом президента США Дональда Трампа. Также это было сделано для того, чтобы все фанаты успели добраться до своих мест.

Финал должен быть начаться в 21.00 по московскому времени. Новое время начала — 21.30.

В полуфинале US Open Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), а Алькарас победил серба Новака Джоковича (6:4, 7:6 (7:4), 6:2).