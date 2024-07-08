Музетти вышел в четвертьфинал Уимблдона
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл француза Джованни Мпетши Перрикара в четвертом круге Уимблдона — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 5 минут.
В четвертьфинале Музетти сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 13) — Александр Зверев (Германия, 4).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, LL) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2
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