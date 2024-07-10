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Сегодня, 20:51

Музетти победил Фритца и сыграет с Джоковичем в полуфинале Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лоренцо Музетти.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1.

Игра продолжалась 3 часа 31 минуту.

Музетти сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Фритца 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В полуфинале итальянец сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Тэйлор Фритц (США, 13) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1

Теннис
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
21
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