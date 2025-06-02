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2 июня 2025, 06:43

Музетти и Тиафо впервые вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев

Итальянец Лоренцо Музетти и американец Фрэнсис Тиафо впервые прошли в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

За выход в полуфинал «мейджора» им предстоит сыграть друг с другом. Ранее лучшим результатом Музетти был выход в четвертый круг турнира «Большого шлема» в Париже (в 2021 и 2023-м). 27-летний Тиафо один раз отбирался в третий круг «Ролан Гаррос» — в 2023-м.

Счет личных встреч между теннисистами — 3-2 в пользу Тиафо.

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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