Музетти и Тиафо впервые вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Итальянец Лоренцо Музетти и американец Фрэнсис Тиафо впервые прошли в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

За выход в полуфинал «мейджора» им предстоит сыграть друг с другом. Ранее лучшим результатом Музетти был выход в четвертый круг турнира «Большого шлема» в Париже (в 2021 и 2023-м). 27-летний Тиафо один раз отбирался в третий круг «Ролан Гаррос» — в 2023-м.

Счет личных встреч между теннисистами — 3-2 в пользу Тиафо.