Финалистка Уимблдона и «Ролан Гаррос» Паолини потерпела поражение в четвертом круге US Open

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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2024.

В матче четвертого круга 28-летняя итальянка в двух сетах проиграла чешке Каролине Муховой — 3:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 9 минут.

Следующей соперницей Муховой станет победительница пары Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 6:3, 6:3