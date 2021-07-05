Мухова обыграла Бадосу Хиберт и вышла в четвертьфинал Уимблдона
18:14
Чешская теннисистка Каролина Мухова победила испанку Паулу Бадосу Хиберт (7:6 (8:6), 6:4) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
В 1/4 финала Мухова сыграет с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Ангелик Кербер (Германия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Мухова (Чехия, 19) — Паула Бадоса Хиберт (Испания, 30) — 7:6 (8:6), 6:4
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