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Мухова обыграла Бадосу Хиберт и вышла в четвертьфинал Уимблдона

18:14
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Чешская теннисистка Каролина Мухова победила испанку Паулу Бадосу Хиберт (7:6 (8:6), 6:4) в четвертом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

В 1/4 финала Мухова сыграет с победительницей пары Кори Гауфф (США) — Ангелик Кербер (Германия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия, 19) — Паула Бадоса Хиберт (Испания, 30) — 7:6 (8:6), 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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