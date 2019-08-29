Мухова и Саккари — в третьем круге US Open, Младенович выбыла
20:38
Чешка Каролина Мухова во втором круге US Open обыграла представительницу Тайваня Си Сувэй — 6:1, 4:6, 7:6(7:2).
В параллельной встрече француженка Фиона Ферро оказалась сильнее соотечественницы Кристины Младенович — 6:4, 6:7(3:7), 6:3.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Мухова (Чехия) — Си Сувэй (Тайвань, 29) — 6:1, 4:6, 7:6(7:2)
Фиона Ферро (Франция) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:7(3:7), 6:3
Мария Саккари (Греция, 30) — Пэн Шуай (Китай, Q) — 6:7(5:7), 6:4, 6:2