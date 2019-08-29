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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Мухова и Саккари — в третьем круге US Open, Младенович выбыла

20:38
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Чешка Каролина Мухова во втором круге US Open обыграла представительницу Тайваня Си Сувэй — 6:1, 4:6, 7:6(7:2).

В параллельной встрече француженка Фиона Ферро оказалась сильнее соотечественницы Кристины Младенович — 6:4, 6:7(3:7), 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Мухова (Чехия) — Си Сувэй (Тайвань, 29) — 6:1, 4:6, 7:6(7:2)

Фиона Ферро (Франция) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:7(3:7), 6:3

Мария Саккари (Греция, 30) — Пэн Шуай (Китай, Q) — 6:7(5:7), 6:4, 6:2

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