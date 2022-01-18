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Сегодня, 06:45

Мугуруса вышла во второй круг Australian Open

Роман Шишов
Корреспондент

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Australian Open, обыграв француженку Клару Бюрель со счетом 6:3, 6:4.

За выход в третий круг Мугуруса поборется с другой француженкой Ализе Корне.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Клара Бюрель (Франция) — 6:3, 6:4

Ализе Корне (Франция) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:3, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 20) — 6:2, 6:2

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