Мугуруса вышла во второй круг Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Australian Open, обыграв француженку Клару Бюрель со счетом 6:3, 6:4.
За выход в третий круг Мугуруса поборется с другой француженкой Ализе Корне.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Клара Бюрель (Франция) — 6:3, 6:4
Ализе Корне (Франция) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:3, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 6:3
Сорана Кирстя (Румыния) — Петра Квитова (Чехия, 20) — 6:2, 6:2
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